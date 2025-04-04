İş Yerine Tüfekle Saldırı Düzenlemişti: Ekiplerden Operasyon
Samsun’da iş yerine tüfekle saldırı düzenleyen ve kaçan Z.Ö., polisin titiz takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, gece saatlerinde Toybelen Mahallesi'ndeki bir kamyon garajında pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırı paniğe yol açtı.
Kimliği belirsiz bir kişi, iş yerine tüfekle ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın izini sürerek kısa sürede Z.Ö.'yü tespit etti.
Yapılan operasyonla yakalanan Z.Ö., polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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