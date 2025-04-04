İş Yerine Tüfekle Saldırı Düzenlemişti: Ekiplerden Operasyon

Samsun'un İlkadım ilçesinde, gece saatlerinde Toybelen Mahallesi'ndeki bir kamyon garajında pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırı paniğe yol açtı.

Kimliği belirsiz bir kişi, iş yerine tüfekle ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın izini sürerek kısa sürede Z.Ö.'yü tespit etti.

Yapılan operasyonla yakalanan Z.Ö., polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA