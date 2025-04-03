Şişli'de Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı! 2 Yaralı

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda iki kişi yaralanırken, saldırganlar kayıplara karıştı. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

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Şişli'de Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı! 2 Yaralı

Olay, Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, mekân içerisinde yaşanan tartışmanın ardından dışarı çıkan şahıslar, iş yerine silahla ateş açtı. Saldırının ardından saldırganlar, plakası belirlenemeyen bir otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Şişli'de Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı! 2 Yaralı - Resim : 1

MEKAN TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Açılan ateş sonucu yaralanan iki kişiden biri ambulansla, diğeri ise taksiyle hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, mekândaki vatandaşları kontrollü şekilde tahliye etti.

Şişli'de Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı! 2 Yaralı - Resim : 2

ÇOK SAYIDA MERMİ KOVANI

Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Polis, suç unsuru bulunabileceği ihtimaline karşı çevredeki çöp konteynerlerinde de arama yaptı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA-İHA

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Silah Saldırı Şişli
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