İstanbul’da İki Otele Silahlı Saldırı

Olay bugün İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. Aynı sokak üzerinde karşılıklı olan iki otele, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı.

Sokağa yürüyerek gelen saldırgan, koşarak kaçtıktan sonra, başka bir sokakta kendisini bekleyen otomobile binerek uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA