İstanbul’da İki Otele Silahlı Saldırı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde sabaha karşı iki otele tabanca ile ateş açıldı. Saldırganlar, otomobil ile olay yerinden kaçtı.

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Olay bugün İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. Aynı sokak üzerinde karşılıklı olan iki otele, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı.

Sokağa yürüyerek gelen saldırgan, koşarak kaçtıktan sonra, başka bir sokakta kendisini bekleyen otomobile binerek uzaklaştı.

İstanbul’da İki Otele Silahlı Saldırı - Resim : 1

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da İki Otele Silahlı Saldırı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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