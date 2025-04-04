Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkeş'in Ölüm Yıl Dönümünde Mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 28. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş için sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı, paylaşımında Türkeş'i rahmetle yad etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in hayatını kaybedişinin 28. yılı vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i ebedî âleme irtihalinin 28’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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