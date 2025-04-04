Bodrum'da Feci Kaza: Yol Kenarında Yürürken Araba Çarptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yol kenarında yürüyen 61 yaşındaki Celalettin Bağlar, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Otomobil sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağlar, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, kaçan sürücüyü kısa sürede tespit edip yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA