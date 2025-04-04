Kan Donduran Hile Ortaya Çıktı: Tavuk Dönerde Çamaşır Suyu!

Son dönemde artış gösteren tavuk döner zehirlenmeleriyle ilgili uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk parçalarının çamaşır suyu ile beyazlatıldığını söyleyerek, "Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor. Resmen öldürmeye teşebbüs gibi" dedi.

Son Güncelleme:
Kan Donduran Hile Ortaya Çıktı: Tavuk Dönerde Çamaşır Suyu!

Kocaeli'de geçtiğimiz gün 600'den fazla vatandaşın tavuk döner nedeniyle zehirlenmesi infial yaratırken, en çok tüketilen sokak lezzetlerinden olan tavuk dönerin tehlikeleriyle ilgili Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bazı kritik uyarılarda bulundu. Uygun şekilde pişirilmemiş tavuk etinin tüketilmesiyle çok ciddi zehirlenme vakaları yaşandığını belirten Göral, vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

'ESKİ TAVUKLAR İÇİNE SERPİŞTİRİLİYOR'

Ntv.com.tr'ye konuşan Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk dönerin her yerde yenilmemesi gerektiğini, daha önce pişirilmiş tavuk döner parçalarının yeni pişirilecek tavuk dönerin arasına serpiştirildiğini ve bunun zehirlenme olasılığını artırdığını anlattı. Göral, pişirme sürecinin de önemini işaret ederek, "Doğru pişirme sırasında iç sıcaklık kontrolü ihmal edilmemelidir. Tavuk etinin iç sıcaklığı en az 75°C’ye ulaşmalıdır. Tavuk parçalarının eşit şekilde pişmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.

Kan Donduran Hile Ortaya Çıktı: Tavuk Dönerde Çamaşır Suyu! - Resim : 1

'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS GİBİ'

Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçalarının bile döner yapımında kullanıldığını vurgulayan Göral, "Tavuk parçaları bazen çamaşır suyu ile beyazlatılıyor. Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor. Bu son derece ahlaksız ve yanlış bir yöntemdir. Resmen öldürmeye teşebbüs gibidir. İnsan sağlığı ile asla oynanılmamalıdır. Böyle işletmelerin de Belediye ve hıfzıssıhha tarafından iyice ve düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de Tavuk Döner Kabusu! Yüzlerce Kişi Zehirlendi, İşletme Sahipleri TutuklandıKocaeli'de Tavuk Döner Kabusu! Yüzlerce Kişi Zehirlendi, İşletme Sahipleri TutuklandıGüncel
Tavuk Döner Yiyen 52 Kişi Zehirlendi: İkisinin Durumu KritikTavuk Döner Yiyen 52 Kişi Zehirlendi: İkisinin Durumu KritikGüncel

Kaynak: NTV

Etiketler
Kocaeli zehirlenme Tavuk
Son Güncelleme:
Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor
Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız, Böyle Devam Ederse Kimse Kalmayacak Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
Bayram Tatilinde Acı Bilanço, Can Kaybı 57'ye Yükseldi Bayram Tatilinde Acı Bilanço, Can Kaybı 57'ye Yükseldi
Torununa Terlikle Vurdu, Hapis Cezası Aldı: 'Anne Terliği Silahmış, Nereden Bileyim' Torununa Terlikle Vurdu, Hapis Cezası Aldı
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak
Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor
Hakan Kara Sonunda Patladı! Hakan Kara Sonunda Patladı!
TOKİ'den 44 İlde Büyük Kampanya! Yüzlercesi Sudan Ucuza Satışa Çıkıyor, Çabuk Davranan Tapuyu Alacak TOKİ'den 44 İlde Büyük Kampanya! Yüzlercesi Sudan Ucuza Satışa Çıkıyor, Çabuk Davranan Tapuyu Alacak
Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor