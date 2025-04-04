Kan Donduran Hile Ortaya Çıktı: Tavuk Dönerde Çamaşır Suyu!

Kocaeli'de geçtiğimiz gün 600'den fazla vatandaşın tavuk döner nedeniyle zehirlenmesi infial yaratırken, en çok tüketilen sokak lezzetlerinden olan tavuk dönerin tehlikeleriyle ilgili Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bazı kritik uyarılarda bulundu. Uygun şekilde pişirilmemiş tavuk etinin tüketilmesiyle çok ciddi zehirlenme vakaları yaşandığını belirten Göral, vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

'ESKİ TAVUKLAR İÇİNE SERPİŞTİRİLİYOR'

Ntv.com.tr'ye konuşan Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk dönerin her yerde yenilmemesi gerektiğini, daha önce pişirilmiş tavuk döner parçalarının yeni pişirilecek tavuk dönerin arasına serpiştirildiğini ve bunun zehirlenme olasılığını artırdığını anlattı. Göral, pişirme sürecinin de önemini işaret ederek, "Doğru pişirme sırasında iç sıcaklık kontrolü ihmal edilmemelidir. Tavuk etinin iç sıcaklığı en az 75°C’ye ulaşmalıdır. Tavuk parçalarının eşit şekilde pişmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.

'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS GİBİ'

Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçalarının bile döner yapımında kullanıldığını vurgulayan Göral, "Tavuk parçaları bazen çamaşır suyu ile beyazlatılıyor. Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor. Bu son derece ahlaksız ve yanlış bir yöntemdir. Resmen öldürmeye teşebbüs gibidir. İnsan sağlığı ile asla oynanılmamalıdır. Böyle işletmelerin de Belediye ve hıfzıssıhha tarafından iyice ve düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV