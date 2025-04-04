Bayram Tatilinde Acı Bilanço, Can Kaybı 57'ye Yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin ilk 6 gününde hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı.

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Bayram Tatilinde Acı Bilanço, Can Kaybı 57'ye Yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 güne çıkarılan bayram tatilinin 6. gününde meydana gelen 542 trafik kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini; 790 kişinin de yaralandığını duyurdu.

CAN KAYBI 57'YE YÜKSELDİ

Bu gelişmeyle birlikte 6 gün içerisinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükselirken yaralananların sayısı ise 6 bin 533 oldu.

6. GÜNDE YÜZ BİNLERCE ARAÇ DENETLENDİ

Öte yandan Yerlikaya, bayram tatilinin 6. gününde polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlere dair de bilgi verdi. Bu kapsamda ekipler tarafından 599 bin 476 araç denetlenirken, 22 bin 892 araca hız ve radar işlemi, 41 bin 922 araca ise çeşitli işlemler yapıldı.

Yerlikaya, denetimlerin aralıksız şekilde devam ettiğini ve kazaların önlenebilmesi amacıyla personellerin gece gündüz mesai başında olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

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