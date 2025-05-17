Bakanlık Düğmeye Bastı: Kiracıları Havalara Uçuracak Karar! Ev Sahipleri Şimdi Yandı
Bakanlık fahiş kira fiyatı artışlarına karşı düğmeye bastı. Kiracılar için nefes aldıran bir dönem başlıyor. TEDB Başkanı Hakan Akçam, fahiş zam yapan ev sahiplerine yönelik uygulanan 250 bin TL'lik cezanın caydırıcı olduğunu ve bu cezaların sürekli hale gelmelisi gerektiğini belirtti.
Kaynak: AA
Kira fiyatlarındaki artış, hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, yaz aylarında kira fiyatlarında denge beklediklerini açıkladı. Akçam, ayrıca fahiş artış yapan ev sahipleri ve emlakçılara uygulanan cezalarda kararlılıkla devam edilmesi gerektiğini vurguladı.
KİRA ARTIŞ HIZI YAZ AYLARINDA YAVAŞLAYACAK
Akçam, enflasyon oranlarındaki düşüşün kiralık konut piyasasına yansıdığını belirterek, "Nisan ayında kira artış oranı yüzde 51,8 seviyesindeyken, bu oran mayıs ayında yüzde 48,2’ye geriledi. Bu düşüş, kira artış hızını da frenliyor" dedi. Yaz döneminde fiyatların daha stabil seyredeceğini ve artışların yavaşlayacağını söyledi.
KİRALIK EV VE KONUT FİYATLARI DÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un konut arzını artırmaya yönelik projelerinin, kira fiyatlarını dengeleyici bir rol oynayacağını ifade eden Akçam, "Sosyal konut projeleri barınma ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. Bu da piyasada kiralık ev bulmayı kolaylaştıracak ve fiyatları aşağı çekecek" diye konuştu.
ELEKTRONİK KONTRAT VE DİJİTAL TAKİP UYGULAMADA
Sektörde yaşanan fiyat suistimallerine karşı ciddi önlemler alındığını vurgulayan Akçam, elektronik sözleşmeler ve dijital izleme sistemlerinin devreye alındığını belirtti. Bu uygulamaların kiracı lehine bir denge oluşturduğunu ve piyasanın spekülatif hareketlerden arındırılmasına katkı sağladığını söyledi.
"FİYAT ARTIŞI YAPAN EV SAHİPLERİNE 250 BİN TL CEZA KESİLDİ"
23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen depremin ardından bazı bölgelerde kira ve satış fiyatlarında yüzde 8-10 oranında artış yaşandığını hatırlatan Akçam, "Ticaret Bakan Yardımcımız o gece sosyal medyadan açık uyarı yaptı ve bu fırsatçılara cezaların uygulanacağını duyurdu. Ertesi gün, fahiş fiyat artışı yapan ev sahiplerine 250 bin TL ceza kesildi" dedi.
CEZALAR SÜREKLİ HALE GELMELİ
Fiyat spekülasyonu yapan ilan sahiplerine ve emlak danışmanlarına da cezaların kesildiğini belirten Akçam, "Bakanlığın algoritma sistemi, fiyat artışlarını tespit ediyor. Ev sahibinin yönlendirmesiyle fiyat artışı yapan emlakçıya 100 bin TL ceza veriliyor. Bu cezaların geçici değil, kalıcı hale getirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.