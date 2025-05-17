Bakanlık Düğmeye Bastı: Kiracıları Havalara Uçuracak Karar! Ev Sahipleri Şimdi Yandı

Kira fiyatlarındaki artış, hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, yaz aylarında kira fiyatlarında denge beklediklerini açıkladı. Akçam, ayrıca fahiş artış yapan ev sahipleri ve emlakçılara uygulanan cezalarda kararlılıkla devam edilmesi gerektiğini vurguladı.