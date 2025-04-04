Torununa Terlikle Vurdu, Hapis Cezası Aldı: 'Anne Terliği Silahmış, Nereden Bileyim'

Olay, 9 Ağustos 2024 tarihinde Pamukkale ilçesinin Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Asiye Kaytan, torunu Asiye Vural'ın (18) akşam dışarı çıkmasına engel olup, kapıyı kilitledi. Kaytan, terlikle torununun koluna vurdu. Torunu ise anneannesinin başına telefonla vurdu. Başından yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMU DAVASI AÇILDI

Soruşturma kapsamında Asiye Vural'ın ifadesi alındı. Her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi olmadı ancak Cumhuriyet Savcılığı kamu davası açtı. Mahkeme, Asiye Kaytan’ı, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve terlik kullanarak işlediği suç nedeniyle cezayı bir kat artırarak 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ancak, dava süreci henüz sona ermedi ve istinaf mahkemesi bu kararın hukuki açıdan değişebileceğini belirtiyor.

'TERLİK SİLAHMIŞ, NEREDEN BİLEYİM'

Asiye Kaytan, mahkemede, "Anne terliği silahmış, nereden bileyim?" diyerek, yaşadığı mağduriyeti anlattı. 80 yaşında olduğunu ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Kaytan, cezaevine girmesinin kendisi için büyük bir zorluk olacağını söyledi. Torunu Asiye Vural ise, anneannesinin ceza almasını istemediğini söyledi.

Kaytan'ın avukatı Hasan Ozan Orpak, "Anne terliğiyle ilgili daha önce de benzer davalar görülmüştü. Bu konuda halk arasında geniş bir kabul var, ancak hukuki sürecin devam ettiğini ve kararın değişebileceğini umut ediyoruz." dedi.

Kaynak: DHA