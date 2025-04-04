'Dış Politika' Anketinde Dikkat Çeken Sonuçlar
Özdemir Araştırma'nın son anketinde vatandaşlara 'dış politika' soruldu. Yüzde 44,6'sı 'başarısız' derken, yüzde 18,9'u 'başarılı' bulduğunu söyledi.
Onur Özovalı
Özdemir Araştırma, son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşa bu defa 'dış politika' soruldu.
YÜZDE 44,6 BAŞARISIZ BULUYOR
10-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara, "Türkiye’nin dış politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi. 2 bin 26 kişiyle yapılan anketin sonuçları ise oldukça dikkat çekici.
Yanıtlar şöyle oldu:
Yüzde 44,6 Başarısız
Yüzde 36,5 Başarılı
Yüzde 18,9 Ne İyi Ne Kötü
Kaynak: Haber Merkezi
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