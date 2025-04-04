'Dış Politika' Anketinde Dikkat Çeken Sonuçlar

Özdemir Araştırma'nın son anketinde vatandaşlara 'dış politika' soruldu. Yüzde 44,6'sı 'başarısız' derken, yüzde 18,9'u 'başarılı' bulduğunu söyledi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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'Dış Politika' Anketinde Dikkat Çeken Sonuçlar

Özdemir Araştırma, son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşa bu defa 'dış politika' soruldu.

YÜZDE 44,6 BAŞARISIZ BULUYOR

10-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara, "Türkiye’nin dış politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi. 2 bin 26 kişiyle yapılan anketin sonuçları ise oldukça dikkat çekici.

Yanıtlar şöyle oldu:

Yüzde 44,6 Başarısız

Yüzde 36,5 Başarılı

Yüzde 18,9 Ne İyi Ne Kötü

Kaynak: Haber Merkezi

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