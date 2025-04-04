Kabakta Ölüm Tehlikesi! Türkiye'den Gönderildi, Bütün Ülkede Toplatıldı

Türkiye’den Avrupa ülkelerine ihraç edilen ürünlerde kanserojen madde çıkmaya devam ediyor. Son olarak Avusturya’da yapılan market denetimleri esnasından Türkiye’den ithal edilen kabaklarda 4-Klorofenoksiasetik asit tespit edildi.

Avrupa Birliği’nin (AB) Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’ne (RASFF) yapılan bildirimde, Türkiye’den Avusturya’ya gönderilen kabaklar potansiyel riskli olarak tanımladı.

Bu gelişmenin ardından ürünler ülke genelinde bütün pazarlardan çekilirken, hiçbir stok envanterinde Türkiye’den ithal edilen kabakların kalmadığı açıklandı.

ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURABİLİYOR

Klorofenoksiasetik asit grubu herbisitlerin başlıca akut toksik etkileri kas sistemi ve MSS üzerinde etki gösterirken, yaşanacak akut zehirlenmelerinde ciddi ölüm riski taşıyor.

İnsan vücuduna karışması durumunda tek dozunda, birkaç saat içinde kaslarda zayıflık, vücut hareketlerinde düzensizlik ve koma görülebiliyor. Bu zehir özellikle iskelet kaslara zarar vermesiyle biliniyor.