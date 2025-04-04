Ağaçları Korurken Öldürülmüştü, Reşit Kibar Davası Başlıyor

Artvin’de Cankurtaran bölgesinde yapılmak istenen mesire alanı projesi kapsamında yapılacak ağaç kesimine karşı çıkan Reşit Kibar uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. İddianamenin üzerinden 7 ay geçtikten sonra, ilk duruşma 18 Nisan’da görülecek.

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Ağaçları Korurken Öldürülmüştü, Reşit Kibar Davası Başlıyor

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde mesire alanı düzenlemesi kapsamında yapılmak istenen ağaç kesimine karşı çıkan ve bölgede nöbet tutan Reşit Kibar’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada, yedi ay sonra iddianame hazırlandı. İddianamenin hazırlamasıyla birlikte dava 18 Nisan’da başlayacak.

Kibar'ı katleden tutuklu sanık Muhammet Ustabaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ‘Kasten öldürme’ suçundan iddianame hazırlandı. Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame, Artvin Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Cankurtaran Yaşam Savunması “Eşitlik, özgürlük, doğa ve yaşam mücadelesine sahip çıkan tüm kamuoyunu adalet arayışımızı sahiplenmeye çağırıyoruz” ifadeleriyle duruşmaya çağrı yaptı.

Ağaçları Korurken Öldürülmüştü, Reşit Kibar Davası Başlıyor - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Yaşam alanlarına ‘mesire alanı’ adı altında yapılmak istenen projeye karşı çıkan ve ormanlarının kesilmemesi için aylardır eylem yapan köylüler, 3 Eylül 2024 tarihinde bölgeye iş makinalarının girmesiyle birlikte şirket yetkilileriyle karşı karşıya geldi.

Şirket yetkilisi Fikret Merttürk’ün ‘silahlı adamı’ olduğu öne sürülen Muhammet Ustabaş tarafından köylülerin üzerine ateş açıldı. Silahlı saldırıda Reşit Kibar hayatını kaybederken Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu ise yaralandı.

Silahlı saldırının ardından Ustabaş tutuklanırken, tanıkların Ustabaşı’nın yönlendirdiğini iddia ettikleri ve saldırıda kullanılan silahın ruhsatlı sahibi Fikret Merttürk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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