Hopa'da Ağaç Kesimini Engellemek İsteyen Köylülere Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

Artvin’in Hopa ilçesinde ormanları korumak için nöbet tutan vatandaşlara saldırı gerçekleştirildi. Ormanda çalışma yapmak için gelen kepçeleri durdurmaya çalışan vatandaşları hedef alan silahlı saldırıda Reşit Kibar isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirilirken, Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Saldırının ardından hastanenin bahçesinde de kalabalık oluştu.

Hopa’nın Cankurtaran mevkiinde yapılmak istenen orman parkı projesine karşı nöbet tutan köylüler, kesim ekibi ormana girmeye çalışınca müdahale etti. Orman parkı ihalesini aldığı iddia edilen kişinin ateş açmasıyla 1 vatandaş hayatını kaybetti.

'AİLESİ PERİŞAN'

Hopa'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Reşit Kibar'ın Halk TV kameramanı Murat Kibar'ın kuzeni olduğu anlaşılırken, Murat Kibar, kuzeni Reşit'i canlı yayında anlattı.

Murat Kibar, silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuzeni için şunları söyledi:

"Reşit o bölgede yaşayan akrabalarımdan bir tanesi. O bölgede bir süreç başlıyor. Turizm alanı yapmaya yönelik olduğu söylenen bir süreç. Köylüler bir kooperatif kuruyorlar. Oradaki olaylara tepki gösteriyorlar. Aslında o bölgeden maden çıkarmak istediklerini söylüyor köylüler.

Aslında amaç turizm değil. Mücadele pandemiden bu yana devam ediyor. Şirket çalışanları kesilecek ağaçları işaretleyince köylüler, işaretleri yok etmek istiyor. Daha sonra o köylüler gözaltına alındı. Başka bir planları var onların. Reşit de bunlara tepki gösteriyordu. Ailesi perişan zaten. Dün akşam Reşit abinin ses kaydını dinledim. "Gidip sesimizi çıkaralım. Tepki gösterelim." diyor.