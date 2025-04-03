Bu Kez Rusya'da Uçak Düştü, Ölü ve Yaralılar Var
Rusya'nın İrkutsk bölgesinde uçak kazası meydana geldi. Kazada 4 mürettebat fırlatma sistemini kullanarak sağ kurtulurken, pilot ise hayatını kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı ülkede yaşanan uçak kazasına dair açıklama yaptı. Açıklamada Yu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının planlı uçuş esnasında İrkutsk bölgesine düştüğü belirtildi.
DÖRT KİŞİ SAĞ KURTULDU
Kazanın teknik arıza nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, uçakta bulunana 5 mürettebattan 4'ünün fırlatma sistemi sayesinde kurtulduğu ve olay yerine intikal eden kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak bölgeden tahliye edildiğini öğrenildi.
PİLOT HAYATINI KAYBETTİ
Kaza nedeniyle 1 pilotun ise hayatını kaybettiği açıklandı.
Kaynak: DHA
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