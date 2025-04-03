İsrail Başbakanı Netanyahu Tutuklama Kararı Dinlemedi, Macaristan'a Gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki tutuklama kararına rağmen Macaristan'a gitti. Macaristan Başbakanı Orban, söz konusu kararın Macaristan'da hiçbir etkisinin olmayacağının mesajını vermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu Tutuklama Kararı Dinlemedi, Macaristan'a Gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında uluslararası tutuklama kararı olmasına rağmen Macaristan’a gitti. Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, Netanyahu’nın gelişini "Budapeşte'ye hoş geldiniz İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu!"ifadeleriyle karşıladı.

Netanyahu hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Gazze’de savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkarmıştı. Netanyahu bu kararın ardından ilk kez bir Avrupa ülkesine gitmiş oldu.

Macaristan Başbakanı Orban, kasım ayında yaptığı açıklamada, Netanyahu’yu ağırlayarak mahkeme kararına meydan okuyacağını söylemişti. Orban, söz konusu UCM kararının ‘Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini’ belirtmişti.

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Kaynak: AA

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