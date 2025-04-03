Myanmar'daki Felakette Acı Tablo, Can Kaybı Arttı

6 Şubat depremlerinin ardından hangi bölgelerin riskli olduğuna ilişkin tartışmalar sürerken, 28 Mart’ta Myanmar’da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler ülkeyi yasa boğdu. Yürekleri ağza getiren felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 3’e, yaralananların sayısı ise 4 bin 639’a yükseldi.

MYANMAR ULUSAL YASTA

Myanmar hükümeti, ülkede 31 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Öte yandan devlet televizyonundan yapılan açıklamada, 22 Nisan'a kadar geçici ateşkes ilan edildiği belirtildi.

GEÇİCİ ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Açıklamada, şöyle denildi: Deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle yollar, köprüler, binalar hasar gördü, çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yardım ve kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Ülke genelinde yardım ve yeniden inşa çalışmalarını hızlandırma, barış ve istikrarı korumak amacıyla 2-22 Nisan 2025 tarihi arasında geçici ateşkes ilan edilmiştir.

Kaynak: DHA