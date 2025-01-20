Myanmar: Askeri Hava Saldırısında 28 Sivil Öldürüldü

Myanmar’da 2021 yılında askeri darbenin ardından sular durulmuyor. Myanmar ordusu ülkenin batısındaki Arakan eyaletinde bulunan gözetim merkezine hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen hava saldırısında, 28 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar: Askeri Hava Saldırısında 28 Sivil Öldürüldü

The Irrawaddy gazetesinin haberine göre, Myanmar ordusu, isyancı Arakan Ordusu tarafından esir alınan rejim askerlerinin aile üyelerinin tutulduğu gözetim merkezine 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucunda, 19'u kadın 9'u çocuk olmak üzere 28 kişi yaşamını yitirdi, 11'i çocuk 25 kişi ise yaralandı. İsyancı Arakan Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ordunun sivilleri hedef almasının "savaş suçu" olduğu belirtildi.

ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

5 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistlerle Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyondan fazla kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

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Kaynak: AA

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