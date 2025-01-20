ABD'de İkinci Trump Dönemi! Yemin Ederek Göreve Resmen Başladı

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, devir teslim öncesi Beyaz Saray'a geldi. Eşi Melania Trump ile gelen Trump'ı Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden karşıladı. Biden, Trump'ı “Evine hoş geldin” diyerek selamladı.

İki lider fotoğraf çekiminden sonra Oval Ofis'e geçti. Joe Biden, görüşmenin ardından 4 senedir bulunduğu Beyaz Saray'dan son kez başkan olarak ayrıldı.

KONGREDE YEMİN ETTİ

Daha sonra Kongre binasına geçen Trump, Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzuruna çıkarak yemin etti. Trump, Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. başkanı oldu

'AMERİKA'NIN ALTIN ÇAĞI ŞİMDİ BAŞLIYOR'

Trump, başkanlık yeminin ardından açıklamalarda bulunuyor:

Hepinize çok teşekkürler. Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor. Her gün Amerika'yı önceliğimiz yapacağız. Güvenliğimiz sağlanacak, adalet sistemimiz yeniden dengelenecek. Adaletten yoksun bir şekilde devam eden bu silahlarla ilgili tutum da değişecek. Önceliğimiz gururlu, zengin bir ülke inşa etmek olacak. Amerika yakında çok daha büyük ve güçlü olacak, daha önce hiç olmadığı kadar.

Herkes bize saygı duyacak. ABD daha önce hiç elde etmediği bir şansa sahip, herkes bize saygı duyacak. Bir güven kriziyle karşı karşıyayız maalesef. Halkımız hak ettiği yerde değil, içeride bir krizle karşı karşıyayız. Dışarıda da birbiri ardına felaketler yaşanıyor.

Suça karışanlara toleransımız yok. Kendi vatandaşlarına her türlü yardımı yapacak ama yabancılara aynısı yapmayacağız.

'TANRI TARAFINDAN ABD'Yİ YENİDEN BÜYÜK YAPMAK İÇİN KURTARILDIM'

Benim son seçimimim korkunç bir ihaneti geri çevirmemiz için bir fırsat. Şu andan itibaren Amerika'nın düşüşü geride kalmıştır. Özgürlüklerimiz ve milletimizin kaderi engellenemeyecek. Tekrar birliği ve sadakati yaşayacağız. Ben çok ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kaldım ve çok şey öğrendim. Özgürlüğümü elimden almak istediler, yaşamımı elimden almak istediler bu yolda. Ben Tanrı tarafından Amerika'yı yeniden büyük yapmak için kurtarıldım.

'BUGÜN ÖZGÜRLEŞME GÜNÜ'

O yüzden bizim iktidarımızın her gününde gününde, birlikte güç ve kararlılıkla çalışacağız. Her dün din ve etnik köken ayrımı gözetmeden bugün itibaren çalışmaya başlayacağız. Bugün özgürleşme günü. Son başkanlık yarışı en görkemli ve en oyun değiştirici başkanlık yarışı olarak hatırlansın istiyorum.

ULUSAL ACİL DURUM İLAN ETTİ

Milli beraberlik tekrar geri dönüyor Amerika'ya. Her yaptığımız şey başarıya odaklı olacak, ülkemizi unutmayacağız, anayasamızı unutmayacağız, Tanrımızı unutmayacağız. Bugün birçok tarihi anlaşmaya imza atıyoruz. Güney sınırıyla ilgili acil bir anlaşma imzalıyorum, sınırlarımızın güvenliği için. Bütün yasa dışı girişler durdurulacak, milyonlarca suçluyu nereden geliyorsa oraya geri göndereceğiz. Meksika'da olan Meksika'da kalacak. Kartellere, terör gruplarına yönelik de imzalar atacağım.

Ulusal enerji acil durumu ilan ediyorum. Amerika yeniden üreten bir ülke olacak. Hiç kimsede olmayan petrol ve gaz, biz bunu kullanacağız. Krizleri bitireceğiz, Amerikan enerjisini tüm dünyaya ihraç edeceğiz. Yeniden zengin bir ülke olacağız. Yeni yeşil anlaşmayı da iptal edeceğiz, kendi endüstrimizi kuracağız, kendi çalışanlarımıza fayda sağlayacağız.