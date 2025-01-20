Biden'dan Görevi Bırakmasına Saatler Kala Flaş Hamle: Trump’ın Hedef Alabileceği Kişilere Af Çıkardı

ABD Başkanı Joe Biden'dan, görevi seçilmiş başkan Donald Trump'a devretmesine saatler kala dikkat çeken bir hamle geldi. Biden, Trump'ın 'misilleme için hedef aldığı' bazı isimler için 'önleyici af' çıkardı.

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Biden'dan Görevi Bırakmasına Saatler Kala Flaş Hamle: Trump’ın Hedef Alabileceği Kişilere Af Çıkardı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray’daki son saatlerinde, görevi devredeceği seçilmiş başkan Donald Trump'ın misilleme yapabileceğinden endişe duyduğu kişilere af çıkardığı bildirildi.

The Hill gazetesinin haberine göre; Joe Biden, Kovid-19 salgını döneminin sembol ismi eski ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yi ve ABD'nin eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i affetti.

Biden ayrıca 6 Ocak 2021'deki Kongre Binası baskınını soruşturan komite üyeleri ile çalışanlarının yanı sıra komite önünde ifade veren polis memurları için de af çıkardı.

'HAREKETSİZ KALAMAZDIM'

Biden, kararının ardından yaptığı açıklamada, "Hukukun üstünlüğüne inanıyorum ve yasal kurumlarımızın siyasetin önüne geçeceğine dair umudumu koruyorum. Ancak bu olağanüstü koşullarda vicdanım rahat bir şekilde hareketsiz kalamazdım" dedi.

Kaynak: AA

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