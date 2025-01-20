Sırbistan'da Binlerce Öğretmen Sokaklarda

Hükümetin yetkili eğitim sendikalarıyla yaptığı anlaşmaya katılmayan Sırbistan Bağımsız Eğitim Emekçileri Sendikası üyesi binlerce eğitimci, onlara destek veren öğrenciler ile vatandaşlar, Belgrad Üniversitesi Felsefe Fakültesi önünde toplandı.

GREVE KATILIM YÜZDE 50

Bağımsız Eğitim Emekçileri Sendikası Başkanı Dusan Kokot, ülkedeki okulların yüzde 50'sinde grevin ilk gününde eğitim yapılmadığını dile getirdi.

Büyük şehirlerde iş bırakma eylemlerinin daha çok karşılık bulduğunu aktaran Kokot, "Tehditlere karşı dayanma cesareti gösterdik" şeklinde konuştu.

Eğitimcilerin maaşlarının düşük ve çalışma şartlarının iyi olmadığını belirten protestocular, ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne neden olan kazayı da unutmadı.

BAŞBAKANDAN GREVE SERT TEPKİ

Öten yandan Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, katıldığı bir televizyon programında, yarından itibaren okullarda denetim yapılacağını, eğitime ara verilmesinin yasalara aykırı olduğunu kaydetti.

Vucevic, göstericilerin, velileri ve öğrencileri siyasete çektiğini savunarak, "Siyasetin çocukların arasında yeri yok" dedi.

Kaynak: AA