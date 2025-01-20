Batı Şeria'da Patlama: Bir İsrail Askeri Öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yola yerleştirilen bomba patladı. Olayda bir İsrail askerinin öldüğü, 2 askerin yaralandığını bildirildi.

Batı Şeria'da Patlama: Bir İsrail Askeri Öldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde bulunan Tuman beldesi yakınında askeri bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamada, bir askerin öldüğü biri ağır olmak üzere 2 askerin yaralandığı ifade edildi.

Ordunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi ve Lübnan'daki çatışmalar dahil olmak üzere 841 İsrail askeri öldü.

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Kaynak: AA

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