Airbnb'de Akılalmaz Olay! Kiraladığı Evi Birkaç Günde Uyuşturucu Laboratuvarı Oldu

ABD'de bir çiftin Airbnb üzerinden 11 günlüğüne kiraladığı evi, birkaç günde uyuşturucu laboratuvarına dönüştürüldü. Evde kalan şahsın iki kişiyle beraber 100 kilodan fazla metamfetamin ürettiği öğrenildi. Zanlılar tutuklanırken, çift evlerindeki tahribatı düzeltmeye çalışıyor.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Airbnb'de Akılalmaz Olay! Kiraladığı Evi Birkaç Günde Uyuşturucu Laboratuvarı Oldu

ABD'nin Nebraska eyaletinde çift, aile evlerinin Airbnb konukları tarafından bir metamfetamin laboratuvarına dönüştürüldüğünü açıkladı. Daniel ve Jocelyn Medrano'nun Omaha ketindeki evi, tatil sezonunda kiralandıktan sonra ciddi şekilde hasar gördü. Çift, şu anda yaşanmaz durumda olan evlerini onarmak için yüksek ücretler ödemek zorunda...

Çift, seyahat masraflarına yardımcı olmak için son iki yıldır evlerini kiraya verdiklerini ve son olarak 11 günlük bir rezervasyon aldıklarında çok mutlu olduklarını anlattı. Ancak misafirin, evlerini büyük miktarlarda metamfetamin üretmek için kullandığı ortaya çıktı.

Airbnb'de Akılalmaz Olay! Kiraladığı Evi Birkaç Günde Uyuşturucu Laboratuvarı Oldu - Resim : 1

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Çift, dışarıdaki güvenlik kameralarını kullanarak evlerini gözetim altında tuttuklarını söylerken, Jocelyn Medrano, misafirin rezervasyonda olmayan başka kişileri de eve getirdiğini belirtti. Medrano, daha sonra adama mesaj göndererek, Airbnb politikasına aykırı olduğu için tesise başka misafir getiremeyeceğini iletti.

Daniel ve Jocelyn Medrano, evlerini izlemeye devam ettiklerini ve adamların evlerine vantilatörler, tencereler ve dört torba beyaz tozla girdiklerini gördüklerini aktardı. Daniel Medrano, bu noktada komşularının durumla ilgili olarak kendisine ulaşmaya başladığını, bunun da kendisini ve eşini yetkililerle temasa geçmeye sevk ettiğini söyledi.

Airbnb'de Akılalmaz Olay! Kiraladığı Evi Birkaç Günde Uyuşturucu Laboratuvarı Oldu - Resim : 2

EVDE UYUŞTURUCU KALINTILARI KALDI

Eve yapılan narkotik operasyonunda şahısların bir haftadan kısa bir süre içinde 100 kilodan fazla metamfetamin ürettikleri öğrenildi. Evde bulunduğu tespit edilen üç erkek, uyuşturucu üretimi suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklamaların ardından Medrano çifti, yaşananların sonuçlarıyla uğraşmaya çalışıyor. Çift, evin her yerinde kimyasal tozun yanı sıra güçlü bir amonyak kokusu ve uyuşturucu kalıntıları kaldığını söyledi. Daniel Medrano, "Yatak odamızı kurutma odası olarak kullanıyorlardı, aynı şekilde kızımın odasını da. Metamfetamini mutfağımızda pişiriyorlar ve sonra kurutmak için yatak odamızı kullanıyorlardı" diye konuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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