İran'dan Vatandaşlarına Kritik Suriye Mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, vatandaşlarına Suriye’ye gitmeme tavsiyesinde bulundu. Bu açıklamanın, Suriye’deki yeni yönetimin İran vatandaşlarının ülkeye girişine yönelik yasaklama kararı sonrası yapılması dikkat çekti.

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İran'dan Vatandaşlarına Kritik Suriye Mesajı

Sözcü Bekayi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran'dan Vatandaşlarına Kritik Suriye Mesajı - Resim : 1

Nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının Birleşmiş Milletler yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayacak "tetik mekanizmasını" hayata geçirmesi halinde İran'ın atacağı adımların sorulması üzerine Bekayi, bu durumda İran'ın bazı anlaşmalarda kalmasının bir anlam ifade etmeyeceğini ifade etti.

SURİYE’YE GİTMEYİN TAVSİYESİ

Bekayi, Suriye yönetiminin İran vatandaşlarının ülkeye girişine ve İran'dan ithalata yasak getirdiği yönündeki haberleri henüz teyit edemediklerini ancak şu aşamada vatandaşlarının bu ülkeye seyahat etmesini tavsiye etmediklerini söyledi.

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Kaynak: AA

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