Dünya Gündemine Yerleşmişti: İsrailli Esirlere Verilen Çantalarda Ne Olduğu Ortaya Çıktı

Bugün serbest bırakılan üç İsrailli rehineye Hamas grubu tarafından çantalar verildi. Üzerinde silahlı grubun logosunun basılı olduğu kahverengi torbalarda ne olduğu merak konusu olurken, gündem olmasıyla birlikte içlerinde ne olduğu ortaya çıktı.

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Dünya Gündemine Yerleşmişti: İsrailli Esirlere Verilen Çantalarda Ne Olduğu Ortaya Çıktı

İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma sonrası ateşkes ve esir takası konusunda uzlaşmayla üç İsrailli rehine serbest bırakıldı. 28 yaşındaki İngiliz-İsrailli Emily Damari, 24 yaşındaki Romi Gonen ve 31 yaşındaki Doron Steinbrecher, 471 gün rehin tutulduktan sonra Kızıl Haç'a teslim edildi.

Hamas tarafından yayınlanan videoda, üç kadın bir minibüse bindirilmiş halde gülümserken görüntülenirken, üzerlerinde bayrak baskısı bulunan boyunluklar asılıydı. Daha sonra kadınlara Hamas logosu basılı kahverengi kağıt torbalar uzatıldı.

Dünya Gündemine Yerleşmişti: İsrailli Esirlere Verilen Çantalarda Ne Olduğu Ortaya Çıktı - Resim : 1

ÇANTANIN İÇİNDE NE VARDI?

Çantalarda kadınların esaret altındayken çekilmiş fotoğrafları ve bir "sertifika" olduğu bildirildi. Bu belgenin kadınların serbest bırakıldığına dair bir yazı içerdiği belirtildi. Üç kadının, hastanede ailelerine kavuşurken hıçkıra hıçkıra ağladıkları görüldü. Aileleri onlara sarılırken, alıkonuldukları 471 gün geride kaldığı için mutlu olduklarını söyledi.

Dünya Gündemine Yerleşmişti: İsrailli Esirlere Verilen Çantalarda Ne Olduğu Ortaya Çıktı - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Emily Damari 7 Ekim'de Kibbutz Kfar Aza'daki evinden kaçırılmıştı. Elinden vurulan ve şarapnel parçalarıyla bacağından yaralanan Damari, gözleri bağlanarak arabasına bindirilip götürüldü.

Nova müzik festivalinden kaçırılan Romi Gonen ve Doron Steinbrecher de serbest bırakılınca ilk olarak annelerine sarıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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