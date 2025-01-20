Trump Bugün Göreve Başlıyor: Yemin Töreni Öncesi Olay Sözler... 'En Agresif Politikamla Geliyorum'

ABD'de 5 Kasım 2024'te düzenlenen başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, bugün yemin ederek resmen görevine başlayacak. Trump, ikinci dönem başkanlığına adım atmadan önce başkent Washington'da bulunan Capital One Arena spor salonunda düzenlenen etkinlikte destekçileriyle bir araya geldi. Bir saati aşan konuşmasında Trump, ekonomi politikasından dış politikaya kadar birçok başlık hakkında açıklama yaptı.

'ÜLKEMİZİ GERİ ALIYORUZ'

Başkanlık seçimlerini ezici bir üstünlükle kazandığını ve bunun için Amerikan halkına minnettar olduğunu söyleyen Trump, halkın Biden'ın politikalarından dolayı çok sıkıntı çektiğini savundu. Trump, "(Yerel saatle) Öğle saatlerinde ülkemizi geri alacağız. Washington’daki başarısız ve yozlaşmış siyasi düzenin, başarısız bir yönetimin saltanatına son vereceğiz. Amerika'nın gerilediği dört yıllık perde kapanıyor ve Amerikan gücü, refahı, onuru ve gururunun yepyeni bir dönemi başlıyor" diye konuştu.

'EN AGRESİF SINIR TEDBİRLERİNİ ALACAĞIM'

Trump'ın konuşmasında en fazla vurgu yaptığı başlıklardan biri, seçim vaatleri arasında da öne çıkan sınır güvenliği ve yasa dışı göçmenler konusu oldu. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz sınır güvenliğini sağlamak ve yasa dışı göçmenlerin girişini engellemek için başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirten Trump, "Şimdiye kadar gördüğünüz en agresif ve kapsamlı sınır güvenliği önlemlerini açıklayacağım" ifadesini kullandı.

Trump, “Son derece memnun kalacağınız çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacağım. Ülkemizi yeniden doğru yola sokmamız gerekiyor. (Yerel saatle) Akşama kadar sınırlarımızın istilası sona erecek ve yasa dışı sınır geçişinde bulunanlar bir şekilde evlerine dönme yolunda olacaklar” diye konuştu.

'GÖÇMEN SUÇLULAR SINIR DIŞI OLACAK'

Biden'ın sınır politikalarını sert şekilde eleştiren Trump, özellikle bazı suçluların yasa dışı şekilde ülkeye kolayca girdiklerini ve bu kişilerin derhal sınır dışı edileceklerini söyledi. “Amerikan topraklarında faaliyet gösteren yasa dışı yabancı çete üyelerini ve göçmen suçluları sınır dışı edeceğiz" mesajını veren Trump, kendisi için bu konunun çok önemli olduğunun altını çizdi.

'TIKTOK'A ORTAK OLACAĞIZ'

Biden döneminde çıkarılan yasa uyarınca bir süreliğine ABD'de erişime kapatılan TikTok uygulamasının yeniden açılacağını kaydeden Trump, gerekli düzenlemeyi yaparak sahibi Çinli olan TikTok'un yarısına ABD'nin ortak olacağını ve böylece uygulamanın erişime açık kalacağını belirtti. TikTok'u kullanmayı sevdiğini ve milyonlarca Amerikalının bu uygulamayı kullandığını anlatan Trump, başkanlık koltuğuna oturunca TikTok yasağını kaldırmaya yönelik bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ve uygulamanın yüzde 50'sine ABD'nin sahip olacağını söyledi.

'TIKTOK GERİ DÖNDÜ'

"TikTok bugün itibarıyla geri döndü" diyen Trump, bu ve benzeri sosyal paylaşım platformlarının genç seçmen kitlesine ulaşmada önemli olduğunun altını çizdi. Trump, TikTok'la ilgili formülünü, "ABD, TikTok’un yüzde 50’sine sahip olacak. Buna onay veriyorum. Ortak girişim dediğimiz şeyi yapacağız ve bunda hiçbir risk yok. Para koymuyoruz. Tek yaptığımız, onlara bu tür bir yolla şu an sahip olmadıkları onayı vermek" diye açıkladı.

ABD'nin Los Angeles kentinde halen devam eden orman yangınlarına da değinen Trump, cuma günü Los Angeles bölgesini ziyaret edeceğini duyurdu.

'ERKEKLER KADIN SPORLARINA GİREMEYECEK'

Trump ayrıca, trans bireylerin kadın sporlarında artık yer alamayacağını ve bunun için de gerekli düzenlemeleri yapacağını söyledi ve “Bu iş yarın halledilecek. Erkeklerin kadın sporlarına katılmasına izin vermeyeceğiz. Bu iş bitmiştir” diye konuştu.

Kaynak: AA