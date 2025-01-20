Sır Perdesi Aralanıyor: ABD'deki Tarihi Suikastların Belgeleri Yayımlanacak

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkent Washington'da yemin töreni için toplanan binlerce destekçisiyle Capital One Arena spor salonunda bir araya geldi. Trump, etkinlikte eski ABD başkanlarından John F. Kennedy'nin öldürülmesiyle ilgili açıklamasıyla dikkat çekti.

Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yapacağı işlerden birinin de Kennedy suikastına ilişkin tüm belgeleri kamuoyuna açıklamak olduğunu söyledi.

'HEPSİNİ YAYIMLAYACAĞIZ'

Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgeleri de kamuoyuna açıklayacaklarını ifade eden Trump, "Kamuoyunun büyük ilgisini çeken diğer konulara ilişkin belgeleri de kamuoyuna açıklayacağız, hepsi yayımlanacak" diye konuştu.

'TÜM BİLİNENLER KAMUOYUYLA PAYLAŞILMALI'

Daha önceki açıklamalarında da özellikle 1963'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden JFK ile ilgili bilgilerin artık tamamıyla kamuoyuna açılması gerektiğini söyleyen Trump, bugünkü konuşmasında da bu konuya değinerek bu sözünü başkanlık koltuğuna oturunca yerine getireceğini ifade etti.

Kaynak: AA