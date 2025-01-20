Trump'tan Başkanlığının İlk Gününde Rekor Kararname

Bugün yemin töreninin ardından ABD'de başkanlık görevine başlayacak olan Donald Trump, ülkede köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Trump, Cumhuriyetçi senatörlere, göreve başlayacağı gün sınır güvenliği ve sağlık, eğitim gibi alanlarda ülkenin "öncelikli" meselelerine ilişkin 100'ün üzerinde başkanlık kararnamesi imzalamayı planladığını ifade etti.

Trump'ın politikadan sorumlu Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığına getireceğini duyurduğu Stephen Miller, oluşturulması planlanan başkanlık kararnamelerinin değerlendirildiği geçen haftaki özel toplantıda, senatörlere sınır güvenliği ve göç politikalarına ilişkin alınacak önlemleri açıkladı.

1 MİLYON GÖÇMENE KARŞI TEDBİRLER

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ise, Trump yönetiminin öncelikli olarak ülkeye giriş yapan, suç işlemiş veya mahkemeler tarafından ABD'de yaşaması uygunsuz bulunan yaklaşık 1 milyon göçmene yönelik tedbirler alacağını belirtti.

Kaynak: AA