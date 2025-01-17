Suriye’den Dikkat Çeken Karar, Ahmet Eş-Şara İki Ülkenin Vatandaşlarına Kapıyı Kapattı
Türk Hava Yolları (THY), Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını açıkladı. Ayrıca duyuruda, Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetiminin, vatandaşları uçuşlara kabul edilmeyecek iki ülke de ilan edildi.
Türk Hava Yolları (THY), 23 Ocak Perşembe günü Şam’a düzenleyeceği ilk sefer öncesinde, resmi internet sitesi üzerinden yolcular için özel bir seyahat bilgilendirmesi yayımladı.
İKİ ÜLKE VATANDAŞLARINA GİRİŞ YASAĞI
Suriye Arap Cumhuriyeti yetkililerinin aldığı karar doğrultusunda, İsrail ve İran vatandaşları dışındaki tüm ülkelerin vatandaşları Suriye’ye giriş yapabilecek.
SURİYE VATANDAŞLARINA BELGE ŞARTI
Suriye vatandaşlarının ülkeye giriş yapabilmeleri için Suriye uyruklu olduklarını belgelemeleri gerekecek. Lübnan vatandaşları ise yalnızca anne veya babalarının Suriye vatandaşı olması ya da başka bir ülkede oturum izni veya vizesi bulunması durumunda ülkeye kabul edilecek.
BASIN MENSUPLARI İÇN ÖZEL İZİN ZORUNLU
Ayrıca, basın mensupları Suriye'ye giriş için özel bir izin almak zorunda olacak.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: