Suriye’den Dikkat Çeken Karar, Ahmet Eş-Şara İki Ülkenin Vatandaşlarına Kapıyı Kapattı

Türk Hava Yolları (THY), 23 Ocak Perşembe günü Şam’a düzenleyeceği ilk sefer öncesinde, resmi internet sitesi üzerinden yolcular için özel bir seyahat bilgilendirmesi yayımladı.

İKİ ÜLKE VATANDAŞLARINA GİRİŞ YASAĞI

Suriye Arap Cumhuriyeti yetkililerinin aldığı karar doğrultusunda, İsrail ve İran vatandaşları dışındaki tüm ülkelerin vatandaşları Suriye’ye giriş yapabilecek.

SURİYE VATANDAŞLARINA BELGE ŞARTI

Suriye vatandaşlarının ülkeye giriş yapabilmeleri için Suriye uyruklu olduklarını belgelemeleri gerekecek. Lübnan vatandaşları ise yalnızca anne veya babalarının Suriye vatandaşı olması ya da başka bir ülkede oturum izni veya vizesi bulunması durumunda ülkeye kabul edilecek.

BASIN MENSUPLARI İÇN ÖZEL İZİN ZORUNLU

Ayrıca, basın mensupları Suriye'ye giriş için özel bir izin almak zorunda olacak.

Kaynak: AA