İsrail'de Kabine Birbirine Girdi! Netanyahu'dan Sert Yanıt

İsrail Başbakanı Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, Gazze'de ateşkesin kabul edilmesi halinde hükümetten çekileceğini açıklayan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Parti, yaptığı açıklamada Sağcı hükümeti kim düşürürse, dünyada bir hain olarak hatırlanacaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Likud Partisinden Diaspora Bakanı Amichai Chikli de anlaşmanın kalıcı ateşkese dönüşmesi durumunda istifa edeceğini söyledi.

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İsrail'de Kabine Birbirine Girdi! Netanyahu'dan Sert Yanıt

İsrail'in 7 Ekim 2023'den beri ağır bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nde ateşkes ihtimali İsrail'i ikiye böldü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının oylanarak yürürlüğe girmesi durumunda hükümetten çekileceğini açıklayan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yanıt verdi.

Likud Partisinden, Ben-Gvir'in hükümetten çekilme tehdidine karşı yapılan açıklamada, "Sağcı hükümeti kim düşürürse, dünyada bir hain olarak hatırlanacaktır" ifadesine yer verildi. Ben-Gvir'in anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerini eleştiren Likud Partisi, "anlaşmanın İsrail'in Amerikan garantileri altında savaşmaya geri dönmesini ve ihtiyaç duyduğu silahları almasını sağlayacağını" savundu.

Anlaşmayla serbest bırakılacak canlı rehine sayısının en üst rakama çıkacağı ve İsrail'in Philadelphi Koridoru ile tüm Gazze Şeridi'ni çevreleyen güvenlik tamponunda "tam kontrolü sürdürmesine olanak tanıyacağı" iddia edildi.

İsrail'de Kabine Birbirine Girdi! Netanyahu'dan Sert Yanıt - Resim : 1
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

DİASPORA BAKANI: İSTİFA EDERİM

Öte yandan Likud Partisinden Diaspora Bakanı Amichai Chikli de İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan çekilmesi ve anlaşmanın kalıcı ateşkese dönüşmesi durumunda istifa edeceğini açıkladı.

Chikli, X hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın henüz hedeflerine ulaşmadığını belirterek, "Burada şunu taahhüt ediyorum ki eğer Philadelphi Koridoru'ndan savaş hedeflerine ulaşılmadan çekilinirse, savaşmaya devam etmezsek, bakanlık görevimden istifa edeceğim" ifadesini kullandı.

İsrail'de Kabine Birbirine Girdi! Netanyahu'dan Sert Yanıt - Resim : 2
Diaspora Bakanı Amichai Chikli

NE OLMUŞTU?

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, yaptığı basın açıklamasında, ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi halinde liderliğini yaptığını Yahudi Gücü Partisini hükümetten çekeceğini duyurmuştu.

Ben-Gvir, rehinelerin serbest bırakılması için "Gazze'ye ulaştırılan insani yardımın tamamen durdurulması gerektiğini" öne sürmüştü.

Ayrıca diğer bir koalisyon ortağı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasından sonra Gazze'ye saldırıların durması durumunda hükümetten çekileceğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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