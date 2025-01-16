Fenomen Annenin Kan Donduran Oyunu! 'Bebeğim Hasta' Diyerek Bağış Topladı, Gerçek Çok Başka Çıktı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, 34 yaşındaki sosyal medya fenomeni kadın, bebeğinin ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini öne sürerek, "büyük sıkıntı ve acı" içinde olan bebeğinin görüntülerini ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak takipçilerinden bağış istedi.

Ekim 2024’te, bebek ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastane personeli, bebeğin sağlık durumu üzerindeki şüpheli etkilerin, kadının bilinçli olarak verdiği ilaçlarla ilgili olduğunu fark etti. Yapılan incelemeler sonucunda 2024 yılında 6 Ağustos ve 15 Ekim tarihleri arasında bebeğe tıbbi onay alınmadan birçok ilaç verildiği ortaya çıktı.

37 BİN DOLARIN ÜZERİNDE BAĞIŞ TOPLADI

Sosyal medya fenomeni annenin, bebeğinin hasta olduğunu öne sürerek 37 bin doların üzerinde bağış topladığı bildirildi. 1 yaşındaki bebeğini ilaçlarla zehirlediği tespit edilen kadın polis tarafından gözaltına alındı.

İşkence, zehirleme, çocuk istismarı ve dolandırıcılıkla suçlanan kadının yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Kaynak: AA