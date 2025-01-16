Amfizem Hastalığına Yakalanmıştı... Hollywood'un Efsane Yönetmeni David Lynch Hayatını Kaybetti

Fil Adam, Mavi Kadife, İkiz Tepeler, Kayıp Otoban, Mulholland Dr. gibi başyapıtların yaratıcısı, sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olan David Lynch 78 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmenin ölüm haberini ailesi sosyal medyada duyurdu. Paylaşımda “Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var" ifadelerine yer verildi. David Lynch'in ölüm nedeni ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

AMFİZEM HASTALIĞINA YAKALANMIŞTI

David Lynch, geçtiğimiz aylarda hayatı boyunca sigara içmesi nedeniyle amfizem hastalığına yakalandığını ve artık evinden çıkamadığını açıklamıştı. Lynch "Uzun süredir sigara içmekten amfizem oldum ve bu yüzden istesem de istemesem de evden çıkamıyorum. Soğuk algınlığım olsa bile hastalanmam benim için çok kötü olurdu. Oksijen bitmeden önce sadece kısa bir mesafe yürüyebiliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DAVID LYNCH KİMDİR?

David Keith Lynch, 20 Ocak 1946’da Missoula, Montana’da doğdu. Babası Donald Walton Lynch , ABD Tarım Bakanlığı’nda çalışan bir araştırmacı, annesi Edwina Lynch ise, İngilizce öğretmeniydi. Washington DC’deki Corcoran Sanat ve Tasarım Okulu’nda eğitime başladı ve 1964’te Boston Güzel Sanatlar Müzesi Okulu’na transfer oldu.

Pennsylvania Akademisi’nde ilk kısa filmi Six Men Getting Sick (Six Times)‘ı çekti. Ardından Bruce Samuelson adlı bir sanatçıyla animasyon yapma fikri üzerine çalıştı. Lynch, 1968 yılında animasyon ve canlı aksiyonun bir karışımını denemeye karar vererek dört dakikalık kısa filmi The Alphabet’i üretti. 1977 yapımı siyah-beyaz filmi Eraserhead ile tanındı. Dune ve Blue Velvet ile artan başarısı 1990'lı yılların sonunda yönettiği Kayıp Otoban (Lost Highway) ile doruğa ulaşmıştır. Bunu ardından Mulholland Çıkmazı (Mulholland Drive) ve deneysel kısa filmleri geldi.

Lynch, Cannes Film Festivali'nde "Vahşi Duygular" filmiyle Palme d'Or (Altın Palmiye) ödülüne layık görülmüştü.

Daha önce "Mavi Kadife", "Mulholland Çıkmazı" ve "Fil Adam" filmleriyle 4 kez Oscar ödülüne aday gösterilen Lynch, 2019'da Oscar'ın onur ödülünü almıştı.

AMFİZEM NEDİR?

Amfizem, akciğerlerdeki hava keselerinin hasar görüp genişlediği ve bunun sonucunda nefes darlığı gibi solunum yetmezliğine neden olan bir hastalıktır. Amfizem sırasında solunum akışında bozulma yaşandığı için kandaki oksijen içeriği de azalır.

Kaynak: AA