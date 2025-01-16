Gazze'deki Ateşkeste Son Dakika Krizi: İsrail'den Geri Adım

İsrail ile Hamas arasında 15 ay sonra ateşkes anlaşması sağlanırken, Tel Aviv’den çarpıcı bir haber geldi.

İsrail Kabinesi’nin ateşkesi görüşmek için toplanmayacağını duyurdu.

AFD’de yer alan habere göre, Tel Aviv’deki Başbakanlık ofisinin Hamas'ı ‘son dakika tavizleri koparmak’ amacıyla anlaşmanın bazı bölümlerinden vazgeçmekle bildirildi. Açıklamada Hamas geri adım atana kadar Bakanlar Kurulu'nun ateşkes için toplanmayacağı öğrenildi. Kararın detaylarına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

ANLAŞMA SUYA MI DÜŞTÜ?

Hamas ve İsrail’in Gazze’de ateşkes sağlanması ve esir takasına yönelik anlaşmanın sağlanması dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Herkesin gözünün Gazze’ye çevrildiği bu dakikalarda İsrail kabinesinin toplanmayacağı haberleri bu ‘coşku’yu suya düşürdü.

İsrail tarafı Hamas’ın bazı maddelerden vazgeçtiğini ileri sürerken, Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, arabulucuların, Hamas’ın tüm anlaşma unsurlarını kabul ettiğini bildirene kadar toplanmayacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Gazze’de aylardır beklenen ateşkes anlaşmasına 15 Ocak akşamı itibarıyla varıldı. Anlaşma, İsrail kabinesinde henüz onaylanmasa da eldeki bilgiler, muhtemel itiraz ve tepkilere rağmen Tel Aviv'in planı reddetmeyeceğine işaret ediyordu.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını resmen duyurarak, ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını duyurmuştu.

Anlaşmanın detaylarına göre ateşkesı̇n devam ettiği her gün 50'si yakıt taşıyan 600 kamyon insanı yardım Gazze'ye girecek. Kamyonların 300'ü şeridin kuzeyine gönderilecek.

İsraı̇l, 7 Ekı̇m 2023 tarı̇hı̇nden bu yana gözaltında tutulan 19 yaş altı tüm Fı̇lı̇stı̇nlı̇ kadın ve çocukları birinci aşamanın sonuna kadar serbest bırakacak.

Hamas ise anlaşmanın ilk gününde 3 rehineyi serbest bırakacak.

Ayrıca ilk aşamada toplam 33 İsrailli rehine serbest bırakılacak.

İsraı̇l her sivil rehineye karşılık 30 her İsrailli kadın askere karşılık ise 50 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

Bu da 1000'den fazla tutuklu filistinlinin serbest bırakılması anlamına geliyor.

Anlaşmanın ilk aşamasında İsrail güçleri Gazze'den kademeli olarak çekilecek ve yerinden edilmiş Filistinliler bölgeye geri dönecek.

Ateşkesin 16'ncı gününde tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesi amacıyla anlaşmanın sonraki aşamaları için görüşmelere başlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi