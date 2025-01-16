Donald Trump Sorusu Joe Biden'ı Çıldırttı: Bu Bir Şaka mı?

İsrail ile Hamas arasında 15 aydır süren çatışmalar dün akşam ABD ve Katar arabuluculuğu ile ateşkesle sonuçlandı. Gazze'de esir değişimi ve ateşkes anlaşması için ABD'nin çabaları bir süredir sürerken, ateşkes sürecinin hızlanmasında 20 Ocak günü göreve gelecek ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın da etkisi olduğu değerlendiriliyor.

'BU BİR ŞAKA MI?'

ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin başarısının kime ait olduğuyla ilgiliyi soruya tepki gösterdi.

Biden, açıklamalarının tamamlayıp salondan ayrıldığı esnada kendisine yöneltilen, Gazze'de 15 aylık çatışmaya son verebilecek anlaşmanın itibarının kendisine mi yoksa ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'a mı ait olacağı sorusuna "Bu bir şaka mı?" şeklinde cevap verdi.

TRUMP, BEYAZ SARAY’I BEKLEMEDİ

Trump, Gazze’deki ateşkes kararını Beyaz Saray’ın açıklamasını beklemeden duyurmuş, gelişmeyi kutlamıştı. Trump, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerine bağlayarak "Bu epik ateşkes anlaşması, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi" değerlendirmesini yaptı.

'BENİM YÖNETİMİM ALTINDA GERÇEKLEŞTİ'

Biden, anlaşmanın 20 Ocak günü görevden ayrıldıktan sonra uygulanacağını belirterek ve ekibinin Trump'ın yeni ekibiyle birlikte çalıştığını dile getirdi. Biden, anlaşmanın kendi yönetimi altında yapıldığını da vurguladı.

Biden, "Bu anlaşmanın bir sonraki ekip tarafından uygulanması gerektiğini biliyordum, bu yüzden ekibime, yeni gelen ekiple yakın bir şekilde koordine olmalarını söyledim, çünkü Amerika başkanları bunu yapar" şeklinde konuştu.

'ORTA DOĞU CEHENNEME DÖNER'

Diğer yandan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya kendisi göreve başlamadan bölgede ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade etmişti. 20 Ocak günü yemin etmeden önce rehinelerin serbest bırakılmaması halinde Orta Doğu'nun "cehenneme" döneceğini ifade ederek sert bir uyarı yapmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi