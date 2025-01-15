Gazze'de Ateşkes Sağlandı: İşte Anlaşmanın Detayları

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında uzun zamandan beri müzakere edilen ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan İsrailli yetkili Hamas'ın Gazze ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini söyledi. Filistin kaynakları da Hamas'ın anlaşma taslağına olumlu yanıt verdiğini doğruladı.

İSRAİL KABİNESİ TOPLANACAK

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail daraltılmış güvenlik kabinesinin yarın sabah yerel saatle 11'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacağı bildirildi. Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümet onayına sunulacağı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi ise İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Ateşkes anlaşması güvenlik kabinesi, kabine ve hükümette çoğunluğa sahip" ifadelerine yer verdi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un taraflar arasında esir takasını gerçekleştirecek Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, Herzog, esir takası anlaşması hazırlıkları kapsamında İsrail'i ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Spoljaric ve heyetiyle bir araya geldi. Kızılhaç heyetinin Herzog'a esirlerin transferi için yapılan hazırlıklar ve karşılaştıkları çeşitli zorluklar hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

İŞTE ANLAŞMANIN AYRINTILARI

Reuters haber ajansı anlaşmanın ayrıntılarını paylaştı.

Buna göre ateşkesı̇n devam ettiği her gün 50'si yakıt taşıyan 600 kamyon insanı yardım Gazze'ye girecek. Kamyonların 300'ü şeridin kuzeyine gönderilecek.

İsraı̇l, 7 Ekı̇m 2023 tarı̇hı̇nden bu yana gözaltında tutulan 19 yaş altı tüm Fı̇lı̇stı̇nlı̇ kadın ve çocukları birinci aşamanın sonuna kadar serbest bırakacak.

Hamas ise anlaşmanın ilk gününde 3 rehineyi serbest bırakacak.

Ayrıca ilk aşamada toplam 33 İsrailli rehine serbest bırakılacak.

İsraı̇l her sivil rehineye karşılık 30 her İsrailli kadın askere karşılık ise 50 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

Bu da 1000'den fazla tutuklu filistinlinin serbest bırakılması anlamına geliyor.

Anlaşmanın ilk aşamasında İsrail güçleri Gazze'den kademeli olarak çekilecek ve yerinden edilmiş Filistinliler bölgeye geri dönecek.

Ateşkesin 16'ncı gününde tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesi amacıyla anlaşmanın sonraki aşamaları için görüşmelere başlanacak.

Kaynak: AA