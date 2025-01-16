Endonezya'da Yanardağ Patladı, 3 Bin Kişi İçin Alarma Geçildi

Endonezya'da bulunan Ibu Yanardağı'nın patlamasıyla harekete geçildi. Bölgede yaşayan 3 bin kişinin tahliyesine başlandı.

Endonezya'da Yanardağ Patladı, 3 Bin Kişi İçin Alarma Geçildi

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından 3 bin kişi tahliye edilmeye başlandı.

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletine bağlı Halmahera Adası'nda yer alan Ibu Yanardağı'nda volkanik hareketlilik sürüyor. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağda dün meydana gelen patlamanın ardından 3 bin kişinin tahliyesine başlandığı bildirildi. Patlamanın ardından yanardağın yoğun kül püskürttüğü, dumanın 4 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarıldı. Yanardağ yakınlarında yaşayanlara ve turistlere 5-6 kilometrelik yasak bölgeden uzak durmaları ve kül yağışı durumunda maskesi takmaları tavsiye edildi.

Öte yandan dün patlamanın ardından çevredeki bölgelerde alarm seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştı. Resmi verilere göre 2022 yılı itibarıyla Halmahera Adası'nda yaklaşık 700 bin kişi yaşıyor.

Kaynak: İHA

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