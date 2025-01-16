Suriye'den Türkiye'ye Fahiş Vergi Uygulaması! İhracat Durma Noktasında

Suriye’deki Beşar Esad rejimi, 8 Aralık 2024 tarihinde Heyet Tahrir eş-Şam öncülüğündeki muhalif gruplar tarafından 61 yıl sonra devrildi ve yerine geçici hükümet kuruldu. Türkiye'nin ilk günden itibaren destek olacağını söylediği ve olumlu ilişkiler kurmaya çalıştığı Suriye'deki yeni hükümet, geçtiğimiz günlerde kritik bir karar aldı.

Ekonomim'in aktardığına göre yeni yönetim, Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 arasında artırdı. Bu karar, iki ülke arasındaki ticareti durma noktasına getirirken, Türk hem ihracatçılar hem de Suriyeli ithalatçılar büyük zorluk yaşamaya başladı. Bilhassa Suriye’nin kuzeyinde muhalif güçlerin kontrolündeki sınır kapılarından gerçekleştirilen ticarette ciddi sıkıntı başladı.

'SURİYE'YE İHRACAT DURDU'

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, söz konusu gümrük vergisi artışının Türkiye’nin Suriye’ye ihracatını neredeyse durma noktasına getirdiğini belirterek, bu sorunun çözümü için diplomatik ve ticari adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ise Suriye'ye ihracatın birkaç gündür durduğunu söyleyerek "Biz kararın yeniden gözden geçirilerek düzeleceğini düşünüyoruz. Bakanlığımız süreci yakından takip ediyor. Gerekli görüşmeler de yapılacak. Vergi 0 olmayacaktır ama makul bir seviyeye gelecektir" dedi.

Kaynak: Ekonomim