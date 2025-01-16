Litresi Kimi Şehirde 47 Kiminde 49 Lirayı Aştı: Motorine 1,47 TL ZAM! Akaryakıt Fiyatlarında Görülmemiş Seviye (16 Ocak Perşembe Güncel Benzin-Mazot Fiyatı)

Son dakika haberi… ÖTV zammı ile benzin ve motorin fiyatları peş peşe zamlandı. Mazot fiyatı gelen zamlarla 1,75 TL, benzin fiyatları da 2,06 TL arttı. Böylece akaryakıt fiyatları tarihinde görülmemiş rakamlara ulaşarak rekor kırdı. Bugün ise yeni bir zam daha tabelaya yansıdı. İşte 16 Ocak 2025 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ve İstanbul, Ankara, İzmir benzin mazot fiyatı…

MAZOTA ZAM GELDİ

Mazot fiyatları bu gece yarısından itibaren değişti. Akaryakıta 1,47 TL’lik zam pompa fiyatlarına yansıtıldı.

ZAM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?

Zam sonrası İstanbul’da ortalama mazot litre fiyatı 47,23 TL, İzmir’de 48,38 TL ve Ankara’da ise 47,91 TL’ye yükseldi. Ancak Şırnak, Hakkari, Mardin gibi şehirlerde ise akaryakıtta litre fiyatı 49 liranın bile üzerine çıktı.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (16 OCAK 2025 PERŞEMBE)

İstanbul’da ortalama benzin litre fiyatı 45,31 TL’den, İzmir’de 46,21 TL’den ve Ankara’da ise 45,86 TL’den satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi