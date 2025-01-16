Litresi Kimi Şehirde 47 Kiminde 49 Lirayı Aştı: Motorine 1,47 TL ZAM! Akaryakıt Fiyatlarında Görülmemiş Seviye (16 Ocak Perşembe Güncel Benzin-Mazot Fiyatı)
Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile araç sahibi milyonların gündeminde yer alıyor. Ancak bu gece itibarıyla akaryakıt bayilerinde tabelalar tarihte görülmemiş rakamlarda yandı! Benzin ve motorin fiyatları için peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Mazot litre fiyatı 47 liradan başladı, bazı şehirlerde 49 lirayı bile aştı. Böylece tarihte ilk kez 50 TL sınırına dayanmış oldu ve rekor kırdı. İşte 16 Ocak Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı...
Son dakika haberi… ÖTV zammı ile benzin ve motorin fiyatları peş peşe zamlandı. Mazot fiyatı gelen zamlarla 1,75 TL, benzin fiyatları da 2,06 TL arttı. Böylece akaryakıt fiyatları tarihinde görülmemiş rakamlara ulaşarak rekor kırdı. Bugün ise yeni bir zam daha tabelaya yansıdı. İşte 16 Ocak 2025 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ve İstanbul, Ankara, İzmir benzin mazot fiyatı…
MAZOTA ZAM GELDİ
Mazot fiyatları bu gece yarısından itibaren değişti. Akaryakıta 1,47 TL’lik zam pompa fiyatlarına yansıtıldı.
ZAM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?
Zam sonrası İstanbul’da ortalama mazot litre fiyatı 47,23 TL, İzmir’de 48,38 TL ve Ankara’da ise 47,91 TL’ye yükseldi. Ancak Şırnak, Hakkari, Mardin gibi şehirlerde ise akaryakıtta litre fiyatı 49 liranın bile üzerine çıktı.
GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (16 OCAK 2025 PERŞEMBE)
İstanbul’da ortalama benzin litre fiyatı 45,31 TL’den, İzmir’de 46,21 TL’den ve Ankara’da ise 45,86 TL’den satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi