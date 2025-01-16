Özgür Erdursun Emekli Maaşları İçin Acı Gerçeği Açıkladı: SGK’nın Rakamları Her Şeyi Ortaya Çıkardı! Emekli Maaşı Ödemelerinde 'İmkansız' Diyerek Anlattı

En düşük emekli maaşı beklenenin aksine 15 bin TL’ye bile yuvarlanmayarak 14.469 TL’de bırakılmıştı. Düzenleme gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’na gelerek yasalaşacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ise emeklilerin hesaplarına SGK’nın belirleyeceği bir tarihte ek ödeme olarak geçecek.

BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİ AYLIKLARINI DÜZENLİ NASIL ÖDEYEBİLİRİZ TELAŞI İÇİNDEYİZ

Ancak milyonlar emekli zamlarını konuşmaya devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, “Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz. Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir” sözleri emeklileri panikletmişti.

SGK GELİR GİDER DENGESİNDE EMEKLİ MAAŞLARININ PAYI

16 milyon kişi ‘emekli maaşı ödemeleri tehlikede mi?’ diye merak ederken SGK verilerinde gerçek ortaya çıktı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakamlarla o gerçeği açıkladı. Dünya Gazetesi’ndeki yazısında Erdursun, “Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu son veriler 2024/Ekim ayına göre 16 milyon 605 bin 727 kişiye ortalama 15.200 TL, 2025’de aylık kişi başı ortalama 17.500 TL emekli aylığı ödenecek” derken şu bilgileri paylaştı:

“2024 Temmuz ayında ge­lirlerin/giderleri karşılama ora­nı 102,4, Ağustos’ta 94,3, Eylül’de 101,2, Ekim’de ise 100,1. Görüldüğü gibi Sosyal güven­lik siteminde gelirler giderler­den daha fazla ve gelirler içinde emeklilere ödenen aylıklar gelir­lerin yüzde 67,5’ine isabet ediyor.”

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HÜKÜMETİN ELİNİ RAHATLATTI

Erdursun ayrıca çalışan sayısının emekli sayısından fazla olduğunu belirterek Türkiye’de 25 milyon 823 bin kişinin sigortalı çalıştığını, bu durumun SGK gelirlerini artırdığını dile getirdi. Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamla SGK’ya ödenen primlerin de artacağı, böylece emeklilere ödenen maaşların rahatlıkla karşılanabileceğini kaydetti.

"MAAŞLAR ÖDENEMEYECEK DİYE BİR DURUM YOK"

Emekli maaşlarının ödenememesi gibi bir durumun imkânsız olduğunu özellikle vurgulayan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “2025’de SGK’nın gelirleri ile giderlerini karşılama oranı maksimum seviyelere ula­şacaktır. Ülkemizde emekli aylıklarının ödenememesi gibi bir durum im­kansızdır. Hatta emekli aylıkları­na iyileştirme yapılması imkânı da vardır” dedi.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yarın itibarıyla ödenmeye başlayacak. Maaşı 14.469 TL’nin üzerinde olanlar zamlı rakamları hesaplarında görecek. Ancak bu rakamın altında kalanlar için SGK bir ödeme takvimi belirleyerek emekliye ek ödeme yapacak. Ancak AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre emekli maaş farklarının Şubat ayı başında hesaplara yatırılması planlanıyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 5,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde

Tahsis numarası son rakamı 4,6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde

Kaynak: Dünya Gazetesi