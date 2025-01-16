Emekli Maaşı, Kredi, Burs Ödemeleri... Resmi Gazete’den Banka Kartı Kararı: Artık Zorunlu Oldu
Türkiye’nin milli ödeme sistemi olan TROY için Resmi Gazete’den bir karar yayımlandı. Artık kamu bankaları ve kamu kurumlarının ödeme işlemleri artık yerli altyapı kullanılarak gerçekleştirilecek. Böylece yeni kart ve kart yenileme taleplerinde aksi belirtilmedikçe yerli ödeme sistemi kullanılacak. Emekli maaş ödemeleri, kredi ve burs ücretleri, sosyal yardım ödemeleri TROT kart ile sağlanacak.
Resmi Gazete’den yayımlanan karara göre kamu kurumlarının tüm ödeme işlemlerinde yerli kartlı ödeme sistemlerinin kullanımı zorunlu oldu. Türkiye’deki kamu kurumları artık yaptıkları harcamalarda, emekli maaşı, sosyal yardım ödemelerinde, öğrencilere yapılan burs ve kredi ödemelerinde, esnafa verilen desteklerde artık TROY kart kullanılacak.
Banka protokollerinin ilk kez yapılması ve kart yenileme işlemlerinde aksi belirtilmedikçe bankalar bu kartları vatandaşlara verecek.
EKONOMİK KAYNAKLARI İÇERİDE TUTMA HAMLESİ
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada bu kararın Türkiye’nin ekonomik güvenliğini artırmak ve yerli ödeme sistemlerini güçlendirmek adına kritik bir adım olduğu vurgulandı. Yerli kart sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte ekonomik kaynakların yurt içinde kalması da hedeflendi.
Yeni düzenleme ise bugünden itibaren devreye girdi.
Kaynak: Haber Merkezi