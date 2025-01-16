Emekli Maaşı, Kredi, Burs Ödemeleri... Resmi Gazete’den Banka Kartı Kararı: Artık Zorunlu Oldu

Resmi Gazete’den yayımlanan karara göre kamu kurumlarının tüm ödeme işlemlerinde yerli kartlı ödeme sistemlerinin kullanımı zorunlu oldu. Türkiye’deki kamu kurumları artık yaptıkları harcamalarda, emekli maaşı, sosyal yardım ödemelerinde, öğrencilere yapılan burs ve kredi ödemelerinde, esnafa verilen desteklerde artık TROY kart kullanılacak.

Banka protokollerinin ilk kez yapılması ve kart yenileme işlemlerinde aksi belirtilmedikçe bankalar bu kartları vatandaşlara verecek.

EKONOMİK KAYNAKLARI İÇERİDE TUTMA HAMLESİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada bu kararın Türkiye’nin ekonomik güvenliğini artırmak ve yerli ödeme sistemlerini güçlendirmek adına kritik bir adım olduğu vurgulandı. Yerli kart sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte ekonomik kaynakların yurt içinde kalması da hedeflendi.

Yeni düzenleme ise bugünden itibaren devreye girdi.

Kaynak: Haber Merkezi