Suriye'den Türkiye'ye İlk Resmi Temas: Ankara'da Teröre Karşı Net Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Suriye Hükümeti Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti.

TOPLANTIDA HAKAN FİDAN DA VARDI

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

TERÖRE KARŞI NET MESAJ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; kabulde, Suriye’deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığını, Türkiye’nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını ifadeyle, bu minvalde Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi.

CUMHURBAŞKANI'NDAN GÖRÜŞME SONRASI PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz Suriye’deki her kesim gibi Kürt kardeşlerimizin de tüm meselelerinin çözümünün takipçisiyiz, destekçisiyiz; Kürtlerin güvenliğinin teminatıyız. Şayet Suriye’de ve bölgede DEAŞ tehdidinden gerçekten korkuluyorsa bu meseleyi çözme kudretine sahip en büyük güç Türkiye’dir. Herkes bölgeden elini çeksin, biz Suriyeli kardeşlerimizle beraber DEAŞ’ın da YPG’nin de diğer terör örgütlerinin de kafasını kısa sürede ezeriz. Suni etnik gerilim senaryosuyla ülkeyi bölmeye çalışanların, söylemlerini ve kimlerin hesabına çalıştıklarını gözden geçirme vakti gelmiştir. Çünkü hâlihazırda Suriye’deki en ciddi sıkıntı, ülke topraklarının neredeyse üçte birini hâlen işgal altında tutan YPG terör örgütüdür. Suriye’nin doğal kaynaklarını da gasbeden YPG terör örgütü, şayet kendini feshedip silah bırakmazsa yaklaşan acı akıbetten kurtulamayacaktır."

HAKAN FİDAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. 3 artı 3 formatında yapılan toplantıya, iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının yanısıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki Yeni Yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye'deki Yeni Yönetimin İstihbarat Başkanı Enes Hattab da katıldı.

TÜRKİYE'NİN HALEP BAŞKONSOLOSLUĞU 20 OCAK'TA AÇILACAK

Görüşmenin ardından Hakan Fidan, Esad Hasan Şeybani ile ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nun 20 Ocak'ta faaliyete geçeceğini ve THY uçuşlarının yakında Suriye'ye başlayacağını açıkladı.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Esad rejimin devrilmesinin üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçti, Suriye'de yeni sayfa açıldı. Bu sayfanın Suriye ve uluslararası toplum tarafından doğru kullanılması gerekiyor. Kapsayıcı siyasi süreç tesis edilmesi önem taşıyor. Artık kucaklaşma vakti gelmiştir. Yeni yönetimin kapsayıcı bir anlayışla hareket etmesi memnuniyet vericidir. Bu tarihi dönüm noktasında uluslararası topluma düşen en büyük görev Suriye'ye her türlü desteği sağlamaktır. Suriye halkının kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmalıyız. Suriye'yi rekabet alanı değil bir işbirliği alanı olarak görmeliyiz.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE YER YOK'

Yeni yönetimle temasların yapıcı angajmanların sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Suriye'ye yönelik yaptırımlar maalesef hale yürürlükte. ABD'nin kısmi muafiyet getirmesi mümkün oldu. AB'nin bir çalışma yürüttüğü anlıyoruz. Temel ve Altyapı hizmetlerin verilebilmesi için yaptırımlar kalkmalı. Yaptırımlar kalkarsa Suriyelilerin ülkesine dönüşü hızlanacaktır, Suriye'nin DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele kapasitesi artacaktır. Biz Türkiye olarak bu konudaki tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. Cumhurbaşkanımızın bu konuda tüm kurumlara ilgili talimatları verdi. THY yakında uçuşlara başlayacak. Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 20 Ocak'ta faaliyete geçirilecek. Yeni Suriye'de PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yok. Yeni yönetimin terörle mücadeledeki azminden memnuniyet duyuyoruz."

SURİYE'DEN İLK ZİYARET

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam temasları sonrası, Suriye'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye yapılan ilk resmi ziyaret oldu.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin yan sıra Savunma Bakanı ve İstihbarat başkanı da bir dizi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli görüşmeler yapacak.

Kaynak: İHA