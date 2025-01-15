Esad'ın İstihbarat Örgütü Muhaberat'ın Gizli Planı Ortaya Çıktı: Karanlık Dönem Aydınlanıyor

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad döneminin sona ermesinin ardından Suriye’de yaşananlara dair detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç, Suriye'nin başkenti Şam'dan istihbarat örgütü Muhaberat'ın taksi şoförlerini istihbarat edinebilmek için nasıl kullandığını aktardı.

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Esad döneminde Suriye’nin istihbarat örgütü olan Muhaberat’ın yöntemleri şok etkisi yarattı.

TAKSİLERİ İSTİHBARAT AMACIYLA KULLANMIŞLAR

Örgütün, taksicileri saha elemanı olarak kullandıkları ortaya çıktı. Taksi şoförü olarak görevlendirilen istihbarat elemanlarının başta ülkeye gelen yabancılar olmak üzere taksiye binen yolcuları sohbet ediyormuş izlenimi vererek sorguladığı ve bilgiler edindiği öğrenildi.

Devrik rejimin istihbarat örgütünün taksileri sahadaki elemanı olarak nasıl kullanıldığını tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç ayrıntıları Şam'dan aktardı.

Esad'ın İstihbarat Örgütü Muhaberat'ın Gizli Planı Ortaya Çıktı: Karanlık Dönem Aydınlanıyor - Resim : 1

ÖNCELİKLİ HEDEF YABANCILAR OLMUŞ

İstihbarat kaynağı olarak kullanılan taksicilerin başta yabancılar olmak üzere şüphelendikleri kişilerle sohbet adı altında yaptığı konuşmalardan edindikleri bilgileri Muhaberat’a aktarıyordu.

Muhaberat’ın da bu kişilerin yerlerini tespit ederek gözaltına aldıkları ve bir çoğundan bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Esad'ın İstihbarat Örgütü Muhaberat'ın Gizli Planı Ortaya Çıktı: Karanlık Dönem Aydınlanıyor - Resim : 2

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Kaynak: tv100

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Suriye Beşar Esad
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