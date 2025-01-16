Gram Altın, Çeyrek Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar? Haftaya Resmen Başlıyor! Bütün Yönü O Belirleyecek

Altın fiyatları son dönemde olumlu bir ayrışma gösteriyor. Değerli ABD Dolar’ı ve yüksek tahvil faizlerine karşın altın, jeopolitik risklerden destek buldu. Dün ABD TÜFE verisi beklenenden düşük geldi ve enflasyon endişeleri azaldı. Dolar ve tahvil faizleri biraz gevşedi. Altın ise yukarı yönlü çabasına devam etti.

Orta Doğu’da ateşkes sağlanması bölge için olumlu gelişme olarak yorumlandı. Ancak jeopolitikte farklı alanlardaki tansiyonlar sürüyor. Hatta Trump ile yeni cepheler açılabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda ekonomistler, “Güvenli liman talebi Trump’ın yaklaşımına göre şekillenecek” yorumunu yaptı.

Yatırımcılar bugün ABD perakende satışları, yarın ise Çin büyüme, perakende satışlar ve sanayi üretimini takip edecek. Haftaya ise Trump dönemi resmen başlayacak.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Ons altın bu sabah 2.695 dolar seviyelerinden hareket ediyor. Yurt içinde serbest piyasada Kapalıçarşı gram altın fiyatı 3.123 TL, çeyrek altın fiyatları 5.255 TL ve Cumhuriyet altını da 21.239 TL’den ekranlara yansıyor.

Kaynak: Haber Merkezi