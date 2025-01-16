Çocuk Kitabı Yazarı ve Eşi, Çocuk İstismarından Hüküm Giydi: Evlat Edinip İşkence Etmişler

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan çocuk kitabı yazarı Jennifer Wolfthal ve eşi Joseph Wolfthal, evlat edindikleri çocukları istismara maruz bıraktıkları gerekçesiyle hapis cezası aldı. Çift, 13 Ocak Pazartesi günü ağırlaştırılmış çocuk istismarı ve bir çocuğa bedensel zarar vermekten suçlu olduklarını kabul etti.

Çift, duruşmalarının gerçekleşeceği 13 Ocak Pazartesi gününden önce savcılarla suçlamaları kabul etme konusunda anlaşmaya vardılar. Anlaşma karşılığında savcılar, çiftin karşı karşıya kaldığı üç "adam kaçırma" suçlamasını düşürmeyi önerdi. Bunun sonucunda Jennifer Wolfthal 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken, eşi de 10 yıl hapis cezası aldı.

Yargıç mahkemede yaptığı açıklamada, davanın mahkemeye taşınması halinde ikilinin 100 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

"A Real Friend" adlı çocuk kitabının yazarı olan Jennifer Wolfthal, eşi Joseph'in 8 yaşındaki evlatlık kızlarını zatürre, ağır enfeksiyon ile karaciğer ve böbrek yetmezliği teşhisi konulan hastaneye getirmesinin ardından Ocak 2021'de çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı.

Yetkililer çocuğun yetersiz beslendiğini, çok sayıda çürüğü, cilt enfeksiyonu ve birkaç açık yarası olduğunu söyledi. Jennifer Wolfthal kefaletle serbest bırakıldıktan sonra da ocak ayı sonlarında 13 yaşından küçük bir çocuğu hapsetme suçlamasıyla tutuklandı.

Polis, çiftin çocuklarıyla görüştükten sonra çocukların darp edildiklerini, soğuk suya batırıldıklarını ve yatak odalarına kilitlendiklerini tespit etti. Tutuklama raporunda, çocukların genellikle aylarca banyo yapmadıkları ve ciddi şekilde yetersiz beslendikleri yer aldı.

İddiaya göre bir çocuk, polise anne ve babasının "sırayla kendilerini terbiye ettiklerini" ve "kanlarını akıtacak kadar aynı noktaya şaplak attıklarını" söyledi. Polis raporunda, çocukların yataklarında soğuk suyla ıslatılarak cezalandırıldıkları ve gece boyunca bu durumda uyumaya bırakıldıkları da belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi