Bağcılar'da Vahşet! Eve Girip Taşla Saldırdı: 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Öldü, 5 Yaşındaki Kardeşi Yaralandı

İstanbul Bağcılar’da 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta akşam saat 17.00 sıralarında; bir eve giren kimliği belirsiz şahıs, evde bulunan çocuklara taşla saldırdı.

12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğu M.S’nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.S.’nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla morga kaldırıldı. Başından ve gözünden yaralanan 5 yaşındaki kardeşi A.S. ise sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sinir krizi geçiren yabancı uyruklu anne G.S. ise ekiplerce aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA