Yozgat’ta İkinci Narin Vakası! Annesinin 'Çöpe Attım' Dediği 4 Yaşındaki Çocuk Bulunamıyor: Öldürüldü mü Kaçırıldı mı?

Yozgat’ın Boğazlayan ilçesinde yaşanan kayıp çocuk vakası, Narin cinayetini akıllara getirdi. 4 yaşındaki E.Ç.’nin kaybolmasının üzerinden aylar geçerken, anne M.S. emniyete giderek oğlunu öldürüp ilçe çöplüğüne attığını itiraf etti.

CANSIZ BEDENİ BULUNAMADI

İtirafı üzerine anne tutuklanırken polis tarafından ilçe çöplüğünde yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Annenin itirafı doğrultusunda çöplüğe atıldığı ileri sürülen çocuğun cesedine ulaşılamadı. Yozgat Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

BABASI MI KAÇIRDI?

Edinilen bilgiye göre M.S.'nin üç evlilik yaptığı, çocuğun 2. evliliği devam ederken birliktelik yaşadığı başka bir kişiden dünyaya getirdiği ileri sürüldü. Anne M.S.'nin itirafından 6 ay önce çocuğunun biyolojik babası H.Ç. tarafından kaçırıldığı ihbarında bulunmuştu. Çocuğun biyolojik babası tarafından kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

ÇÖPLÜKTE YANGIN ÇIKMIŞ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda çocuğun atıldığı ifade edilen çöplükte yangın çıktığı ileri sürüldü. İddiaya göre çocuğun resmiyetteki babası olduğu iddia edilen H.Ç.'nin soy bağı reddi davası açtığı da iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA