Gazze'de Ateşkes An Meselesi... Hamas Onay Verdi; Tüm Gözler İsrail'in Kararında

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 467 gündür devam ederken, Katar’ın başkenti Doha’da Gazze Şeridi’nde ateşkes ve rehine anlaşmasına ilişkin müzakerelerde sona gelindi.

Adı açıklanmayan Filistinli kaynaklar, Hamas’ın anlaşmanın taslak metnine sözlü olarak onay verdiğini belirterek, yazılı onayı için daha fazla bilgi beklendiğini aktardı. Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi ise Hamas’ın taslak metne henüz yazılı bir yanıt vermediğini doğruladı.

Öte yandan Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani’nin Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: İHA