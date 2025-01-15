Gazze'de Ateşkes An Meselesi... Hamas Onay Verdi; Tüm Gözler İsrail'in Kararında

Filistinli kaynakların aktardığına göre; Hamas Gazze Şeridi’nde ateşkes ve rehine anlaşmasının taslak metnine sözlü olarak onay verdi. Yazılı onay için daha fazla bilgi beklendiği aktarıldı.

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Gazze'de Ateşkes An Meselesi... Hamas Onay Verdi; Tüm Gözler İsrail'in Kararında

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 467 gündür devam ederken, Katar’ın başkenti Doha’da Gazze Şeridi’nde ateşkes ve rehine anlaşmasına ilişkin müzakerelerde sona gelindi.

Adı açıklanmayan Filistinli kaynaklar, Hamas’ın anlaşmanın taslak metnine sözlü olarak onay verdiğini belirterek, yazılı onayı için daha fazla bilgi beklendiğini aktardı. Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi ise Hamas’ın taslak metne henüz yazılı bir yanıt vermediğini doğruladı.

Öte yandan Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani’nin Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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