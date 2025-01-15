Gazze'de Can Kaybı 47 Bine Dayandı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 707'ye; yaralıların sayısı se 110 bin 265'e yükseldi.

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Gazze'de Can Kaybı 47 Bine Dayandı

İsrail, Gazze'ye saldırılarına 7 Ekim'den beri devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 467 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 707'ye, yaralı sayısının da 110 bin 265'e yükseldiği belirtildi.

İsrail Gazze'de 2 Evi Vurdu! 18 Ölüİsrail Gazze'de 2 Evi Vurdu! 18 ÖlüDünya

Kaynak: DHA

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