Gazze'de Can Kaybı 47 Bine Dayandı

İsrail, Gazze'ye saldırılarına 7 Ekim'den beri devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 467 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 707'ye, yaralı sayısının da 110 bin 265'e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: DHA