Netanyahu’dan Rehine Anlaşması İçin Özel İstek: Askerler de Eklensin

Filistinli kaynaklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında önemli bir iddiayı duyurdu. Netanyahu’nun rehine anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak 33 rehine listesine askerlerin de eklenmesini talep ettiği öne sürüldü.

Netanyahu’dan Rehine Anlaşması İçin Özel İstek: Askerler de Eklensin

Filistinli bir kaynak, Londra merkezli Katar gazetesi Al-Araby Al-Jadeed'e dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rehine anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak 33 rehine listesine askerlerin de eklenmesini talep ettiği ifade edildi.

Netanyahu’dan Rehine Anlaşması İçin Özel İstek: Askerler de Eklensin - Resim : 1

Filistinli kaynak, bu girişimi, ''anlaşmaya hile karıştırma ve anlaşmayı engelleme'' olarak belirtti. Ayrıca rehine anlaşmasının sağlandığına ilişkin duyurunun, anlaşmanın uygulanmasına yönelik mekanizmalar konusunda bir mutabakat sağlanana kadar ertelendiği de iddialar arasında yer aldı.

Kaynak: ANKA

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