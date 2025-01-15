Hamas Ateşkesi Kabul Etti İddiası

İsrail basını Hamas ve İsrail’in rehine anlaşması konusunda prensip anlaşmasına vardığı; ABD, Katar ve Mısır’ın bugün ya da yarın anlaşmanın sağlandığın dair açıklama yapacağı öne sürülmüştü.

İsrail basını bu kez Hamas’ın Gazze’deki ateşkesi kabul ettiğini yazarken, İsrail Başbakanlık Ofisi ise Hamas’ın anlaşmaya dair henüz bir yanıt vermediğini duyurdu.

Öte yandan AA, Filistinli kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail heyetinin çekilmeye dair haritaları Hamas heyetiyle paylaşmasının ardından Hamas'ın ateşkes teklifine olumlu yanıt verdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

The Times of Israel gazetesinde iki Arap yetkiliye dayandırılan haberde, Hamas ve İsrail hükümetinin pazartesi gecesi rehine anlaşması konusunda prensipte uzlaşma sağladığı ve temsilcilerin anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ayrıntıları tamamlamak üzere Katar'ın başkenti Doha'da çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilmişti.

Arap yetkililer, henüz netleşmeyen ana konulardan birinin İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesine ilişkin şartlar olduğunu ve arabulucuların hala İsrail'den bunu belirleyen bir harita beklediğini belirtmişti.

Kaynak: İHA