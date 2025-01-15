Rusya-Ukrayna Arasında Esir Takası

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğuyla Ukrayna ile esir takası yapıldığı duyuruldu.

RUS ASKERLER MOSKOVA'YA GETİRİLECEK

Açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 25 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 25 Ukrayna askeri verildi. Serbest bırakılan Rus askerleri Belarus'ta bulunuyor ve askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Askerlerimiz, Bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Moskova'ya ulaştırılacak." ifadelerine yer verildi.

ZELENSKİ’DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabından esir takasına ilişkin, "25 asker ve sivilimiz evine dönüyor. Bunların ağır yaraları ve hastalıkları var. Her birine gerekli tıbbi destek sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Serbest bırakılan bazı askerlerin Mariupol ve Azovstal Metalürji Fabrikası'nda, Harkiv, Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki çatışmalarda yer aldığını söyleyen Zelenskiy, BAE'ye arabuluculuk girişimlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

30 Aralık 2024'te Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasında, 300'den fazla Rus ve Ukraynalı askerin ülkelerine dönmüştü.

Kaynak: AA